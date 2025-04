Anuncian documental del beso entre Rubiales y Hermoso: ‘The World Cup Kiss’

El 20 de agosto del 2023 la Selección de España levantó el título del Mundial Femenil Australia 2023, sin embargo, la lamentable noticia que le dio la vuelta al mundo fue el polémico beso que Luis Rubiales, en aquel entonces presidente de la Real Federación Española de Futbol, le dio a Jennifer Hermoso, la estrella del equipo y hoy jugadora de Tigres en la Liga MX Femenil.

España campeonas del Mundo en 2023 | AP

Ahora a casi de dos años de los hechos y luego de que la justicia en España encontrara culpable a Luis Rubiales por el delito de agresión sexual, este lamentable suceso volverá a hacer ruido en todo el mundo debido a que se anunció el estreno del documental: 'Rubiales vs. Hermoso: The World Cup Kiss’; la historia detrás de todo lo sucedido.

Warner Bros Discovery, será la encargada de la producción y difusión del documental sobre Jennifer Hermoso y Luis Rubiales.

Rubiales fue declarado culpable de agresión sexual | AP

De acuerdo a informes en el Reino Unido, región en donde se estrenará este documental, el material se dividirá en dos episodios de aproximadamente una hora, donde tanto Luis Rubiales como Jennifer Hermoso volverá a dar su versión de los hechos.

¿Cuándo y dónde se estrena 'Rubiales vs. Hermoso: The World Cup Kiss’?

Aún no se ha hecho un anuncio oficial por parte de Warner Bros Discovery sobre la fecha en la que el documental saldrá a la luz, pero se espera que 'Rubiales vs. Hermoso: The World Cup Kiss’, se estrene a finales de julio en Reino Unido a través de la plataforma de streaming, Discovery+.

Jennifer Hermoso, campeona del mundo y jugadora de Tigres | AP

