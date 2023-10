Arturo Elías Ayub tras la goleada de Pumas a Cruz Azul: 'Chino la está rompiendo'

Por el triunfo 1-4 a Cruz Azul, Pumas le hizo ganar algunas apuestas a Arturo Elías Ayub. Y es que, en sus redes sociales, el expresidente de Universidad en el Bicampeonato auriazul de 2004, fue cuestionado en sus redes sociales sobre el juego ante La Máquina y el desempeño de César Huerta, a quien calificó como 'crack'.

"Ayer estaba bastante en una comida y había varios del Cruz Azul y pude hacer algunas apuestillas por ahí y tómala que les metemos 4-1.

"Sí veo bien a nuestros Pumitas y ese 'Chino' la está rompiendo, ese chavo se va a ir a Europa, es un super crack", dijo.

Y en la misma dinámica, sus seguidores le preguntaron al director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil qué opinaba de Lionel Messi y respondió que:

"Además de admirarlo como el mejor futbolista de todos los tiempos, admiro cómo ha sabido conservar su familia con tanta fama, tanta lana, con tanto rollo alrededor de él. Por lo que parece porque no lo conozco, lo he saludado un par de veces, pero no lo conozco, por lo que veo ha sabido cuidar y mantener una familia super bonita", expresó.

