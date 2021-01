Atlantis reveló que en un principio deseaba llamarse Atlante

Atlantis, una leyenda de la lucha libre mexicana, reveló que un principio deseaba llamarase Atlante, como el equipo de futbol, aunque terminó por declinar por temas legales.

Por lo tanto, el luchador contó cómo es que surgió su nombre, además del diseño de su máscara.

"El nombre es mío. Yo hice mil nombres, unos sí me gustaban, otros no; ese diseño todos lo conocen (el de la máscara). Yo nunca he tenido dos nombres, siempre he sido Atlantis. Antes del nombre ya tenía el diseño, tenía pescados y una ancla, que está distorsionada, y tiene que ver con el mar.

"Primer me quería hacer del nombre de Atlante, pero estaba el equipo de futbol, los atlantes de Tula, de Mérida; y en ese tiempo había un carro que se llamaba Atlantic, entonces en un día que estaba acostado, le puse la 's' arriba de la 'c', y me gustó como sonaba: 'Atlantis'; ahí fue cuando se lo presenté a la Comisión de Lucha Libre y debuté como Atlantis", mencionó en una entrevista con Shocker.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO HERNÁNDEZ Y SARAH KOHAN SE HABRÍAN SEPARAD