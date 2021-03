Atlético lanza al Real Madrid: 'Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor'

Veinticuatro horas después del 1-1 en el derbi contra el Real Madrid, con la polémica por la mano de Felipe Monteiro en el área que el club blanco reclama como penalti, el Atlético de Madrid señaló este lunes que "critican hasta los aciertos" y expresó que "algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor".

Ese fue el mensaje, sin ninguna imagen y sin ninguna mención literal al Real Madrid publicado a las 15:43 horas en el 'twitter' oficial de la entidad rojiblanca, que 45 minutos después tenía más de 21.000 'me gusta' y 6 mil 400 'retweets'.

Critican hasta los aciertos...

Algunos están acostumbrados a tener siempre el viento a favor. — Atlético de Madrid (@Atleti) March 8, 2021

En el minuto 39, un saque de esquina al área tocó en un brazo de Felipe Monteiro. El árbitro del encuentro, Alejandro Hernández Hernández, fue avisado por el VAR, que le invitó a revisarlo en el monitor a pie de campo. Tras ver la imagen, el colegiado no lo consideró pena máxima.

Después del choque, Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, señaló a 'Movistar': "En el primer tiempo hay una jugada que lógicamente ha terminado siendo decisiva y creo que el proceso es el correcto. El VAR le pide que vaya a ver la jugada para que él decida. Nosotros entendemos que es penalti. La pelota golpea en la mano y toma la decisión que él considera. No hemos tenido suerte. Hernández Hernández, de nuevo".

"Ni para nosotros está claro (la norma de las manos). No damos excusas del árbitro. Si no toca en la mano, yo iba a meter el gol y le he intentado explicar eso al árbitro. Es su decisión y tenemos que respetarla. Es un buen árbitro, fue a verlo al VAR y eso es positivo, pero yo le he intentado explicar que si no toca estaba yo solo detrás. Pero tenemos buenos árbitros en la Liga y hay que respetarlo", explicó, por su parte, Casemiro, centrocampista del Real Madrid, en 'Movistar'.

