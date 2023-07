'Barbie' Juárez confesó ser ninfómana en LCDLF: 'Me gusta que aguanten tres o cuatro'

En una noche llena de confesiones en el popular programa 'La Casa de los Famosos México', la reconocida boxeadora mexicana Mariana 'Barbie' Juárez sorprendió a sus compañeros al revelar abiertamente que en el pasado se consideraba una ninfómana. La fiesta temática de cavernícolas, acompañada de alcohol y sinceridad, propició que la deportista compartiera detalles íntimos de su vida personal.

Con unas copas encima, la valiente Barbie Juárez admitió que había mantenido relaciones íntimas con todos los hombres que había querido, describiendo su comportamiento anterior como algo que llenaba un vacío en su vida. "Yo donde quiera que me paraba me cogía al que veía y quería, pero después recapacité. Es uno de mis pedos bien cabrones", confesó la pugilista ante la atenta mirada de sus compañeros.

La revelación de Barbie no quedó sin reacción, ya que sus compañeros le brindaron su apoyo y comprensión. La pugilista también compartió cómo esta condición había afectado su relación con el padre de su hija, dado que ella deseaba tener relaciones sexuales a diario, mientras que él no siempre estaba dispuesto a ello. "Me gusta que aguanten tres o cuatro, yo sí soy de algo muy cabrón. Con mi último novio, con el que estoy ahora, es el único que me aguanta, el que me tiene a cómo es", agregó.

Pero las confesiones no terminaron ahí. Barbie Juárez también manifestó su interés en tener un encuentro sexual con Emilio Osorio, uno de los integrantes de 'La Casa de los Famosos', quien es significativamente más joven que ella. La boxeadora expresó su deseo de experimentar una relación con alguien más joven, destacando que nunca antes había estado con alguien mayor que ella. "Es que nunca he estado con alguien más grande que yo... más grande... más chico que diga, me gustan los chavitos", reveló entre risas.

La noche de confesiones en 'La Casa de los Famosos México' dejó una sorprendente revelación por parte de Barbie Juárez, quien demostró valentía al hablar abiertamente sobre su pasado y sus preferencias. Los televidentes se mantienen expectantes ante las reacciones y consecuencias que estas confesiones puedan desencadenar en el popular programa

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TUCA FERRETTI SONRÍE Y SORPRENDE HABLANDO INGLÉS EN CONFERENCIA DE PRENSA