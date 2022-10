Barcelona: Ibai adelantó que Gerard Piqué dejará a los culés en verano

Se acerca el fin de una era. Ibai dejó boquiabiertos a los fanáticos del Barcelona luego de opinar sobre el futuro de su socio y amigo, Gerard Piqué, con el conjunto dirigido por Xavi Hernández.

Y es que el popular streamer mencionó durante una transmisión que al convertirse en un suplente, el defensor español dejará a los culés el próximo verano, pues señaló que el jugador no se siente indispensable en el equipo catalán como en años anteriores.

"No tengo ningún tipo de duda de que Piqué se irá. Esto es opinión, no información, sino no lo diría. Creo que es la primera vez en su carrera que se ha dado cuenta de que es suplente en el Barcelona", señaló.

"También es la primera vez que él ve que no es útil para el Barça. El año pasado sí era útil para el equipo, pero este año se ha dado cuenta de que ya no lo es", agregó Ibai en su directo.

Sin embargo, el creador de contenido aseguró que uno de los motivos por los cuales tomaría esta decisión es por el amor que le tiene al club. "Yo sinceramente creo, y conociendo a Piqué, que se irá del Barcelona solo por respeto al equipo", sentenció.

Gerard Piqué ha sido titular en los últimos encuentros de los culés debido a las lesiones de dos de sus centrales como Christensen y Koundé, sin embargo, fue sumamente criticado hace unos días por los errores que tuvo ante el Inter de Milán, los cuales costaron goles en contra de su equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BAYERN MÚNICH: CONTENIDO EXCLUSIVO DEL EQUIPO SERÁ TRANSMITIDO POR AFIZZIONADOS