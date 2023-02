Bill Belichick alabó a Tom Brady y señaló que aprendió mucho de él

Bill Belichick, entrenador de los New England Patriots, fue uno de los invitados más importantes que hubo en el Podcast de Tom Brady, en donde se disiparon muchas cosas sobre una supuesta enemistad.

Belichick fue un hombre que tuvo la oportunidad de compartir muchos años de su carrera como entrenador al lado de Brady y destacó las cualidades del que fuera su quarterback.

"Siempre lo atesoraré y aprendí mucho de eso. Debido a que nadie ve el juego mejor de lo que Tom Brady lo ve o lo veía, y fui muy afortunado de aprender de él y su visión. Ningún otro entrenador tendrá esa experiencia. Fue increíble", señaló Belichick sobre Brady.

A lo que el exquarterback agradeció las palabras del coach y reafirmó que Belichick fue la persona que confió en él cuando pocos realmente lo hicieron.

"Tenía a alguien que realmente vio algo en mí que no muchas otras personas vieron. Ama el deporte, ama enseñar, ama dirigir, ama competir y nadie lo ha hecho mejor que él. Creo que fue una bendición para mí, no hay manera de que tenga el éxito que he tenido en lo personal sin él y estoy muy agradecido por eso", sentenció Tom Brady.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - TOM BRADY A BILL BELICHICK EN SU PODCAST: ‘SIEMPRE FUE ESTÚPIDO PONERNOS EN CONTRA’