Blue Demon Jr. sobre serie biográfica de su papá: "99% fue falso"

A seis años de su estreno, la serie de Blue Demon sigue dando de que hablar y es que Blue Demon Jr. aseguró que lo que se ve en pantalla es falso e incluso su hermano cayó en la ilegalidad al momento de autorizar la serie biográfica de la leyenda de la lucha libre.

"Mi hermano Alejandro dice ser Blue Demon, pero para decirse hay que serlo. Mi papá le dejó los derechos, para que él se subiera a luchar, pero nunca lo hizo, y derechos de autor dice que lo tienes que usar y explotar, mientras que él no lo usa. El que tiene los derechos soy yo

De cierta forma sí (cayeron en la ilegalidad), porque yo tengo la marca y el nombre de Blue Demon, entonces debieron solicitarme para hacer la serie. El 99.9% por ciento es falso, lo único real era el nombre de mi papá y de mi mamá”

Lo dejan mal parado: mi papá nunca perdió la máscara y en la serie lo hace, mi abuelo nunca fue jugador y mi mamá nuca ejerció como enfermera ni nunca le puso el cuerno", confesó en entrevista con el Escorpión Dorado.

Este hecho ha provacado problemas en el seno familiar y el propio Blue Demon Jr. confesó como es la actual relación hoy en día con su hermano.

"A raíz de la muerte de mi papá se pierde la relación, se fragmentó la familia y él (Alejandro) se quedó solito, porque no respetó las decisiones de mi papá. Él fue el primero que me demandó porque me quería quitar el nombre, pero mi papá fue quien quisiera que yo tuviera el nombre", finalizó.