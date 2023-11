Bryan Mendoza, exjugador de Pumas, organiza recaudación de víveres para damnificados

Más gente de la familia del futbol mexicano se está uniendo para ayudar a los damnificados en el Estado de Guerrero a causa del Huracán Otis, y ahora quien está recaudando víveres es Bryan Mendoza, actual jugador del Atlético Morelia y nacido en Acapulco.

"Me causó un profundo dolor ver las imágenes de Acapulco destruido y ver el pueblo donde crecí en malas condiciones, así como las zonas aledañas ya que no solamente se afectó la zona hotelera sino que muchas colonias y demarcaciones están pasando momentos complicados; yo le quiero regresar algo de lo mucho que me ha dado mi pueblo por eso haré todo lo que esté en mis manos para poder apoyarlos.

"Estoy realizando una colecta de víveres con la gente de Morelia, son muy solidarios y quieren sumarse a esta causa; he obsequiado artículos deportivos autografiados para una rifa y lo recaudado será para los afectados, y estoy invitando a la gente del futbol a que se sume. Los jugadores del Atlético Morelia se han solidarizado conmigo y con los guerrerenses, ayudando a recolectar víveres e invitando por medio de redes sociales a toda la gente que guste aportar", dijo a RÉCORD.

La 'Cobra', canterano de Pumas, espera tener permiso de su club para el próximo fin de semana personalmente llevar a Acapulco lo recaudado, mientras espera que la gente que quiera donar en Morelia, lleve los artículos a la siguiente dirección.

"Tengo la intención de ir personalmente, voy a solicitar la autorización del club para poder ir a Acapulco y realizar la entrega de los víveres, los cuales trasladaremos por medio de una camioneta desde Morelia y si no puedo ir yo porque es un momento importante para la institución, ya que se viene la Liguilla, hay personas que me quieren apoyar para llevar la ayuda.

"Se necesitan alimentos no perecederos, agua para tomar, artículos de higiene personal y los pueden llevar a la papelería Ventura Puente (calle Lago de Chapala 66-A casi esquina con Mariano Abasolo, Col. Ventura Puente) y en Zenkai Empresarial (Manuel Pérez Coronado 35, Col. Camelinas) ambas en Morelia, Michoacán".

