Camoranesi sobre el paso de Argentina en Qatar 2022: 'No son un equipo sólido'

Mauro Camoranesi, exfutbolista y técnico, aseguró que Argentina no es contendiente por el título de la Copa del Mundo 2022, pese a que ha logrado clasificarse a Cuartos de Final.

El excampeón del mundo con Italia habló sobre el último partido de la Albiceleste contra Australia en Octavos de Final para respaldar su percepción sobre la escuadra de Scaloni.

“Yo me dormí los primeros 20 minutos, demasiado lento, los primeros 20 minutos no podía hacer comentarios, porque el partido estaba tan aburrido, que no había forma de comentar.

“No me da la sensación de un equipo sólido, porque en el primer tiempo cuando empieza a mover la pelota de un lado al otro, no tienen a sus interiores, esos jugadores que están entre líneas y provocan el error del rival, se juega todo por fuera”.

Camoranesi destacó a Lionel Messi y señaló que si la Albiceleste busca llegar a 'Semis' deberá darle apoyo a La Pulga.

“Lo resuelve un jugador, pero es un equipo que en cuatro partidos recibió tres goles, a mí no me gusta eso en un Mundial con equipos de ese nivel, yo creo que un equipo físico y estratégico, un rival que hace un poquito bien de todo, daría problemas, todas las fases del juego las hace bien Países Bajos y con criterio”.

