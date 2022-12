Miss Croacia sobre su vestimenta en Qatar: 'Puedo ponerme lo que sea'

La modelo croata Ivana Knoll, continúa captando los reflectores del mundo entero por sus atrevidos atuendos que ha utilizado durante su estancia en la Copa del Mundo Qatar 2022.

En este sentido, la también influencer reveló en entrevista para TMZ sports que los qataríes le confirmaron que puede portar lo que desee.

“No sabía que mi video en bikini caminando junto al mar sería tan importante. Todo el país está hablando de eso. Todos me conocen aquí y vi que me aceptaron. Los locales me confirmaron que puedo ponerme lo que sea", aseguró Ivana.

Finalmente, Knoll afirmó que no tenía tiene de ser arrestada por lo que ella es ya que no lastima a nadie posando en bikini.

