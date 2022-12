Qatar 2022: Aficionados locales fotografían a Miss Croacia, ¿acoso o denuncia?

Ivana Knoll robó suspiros a aficionados durante el juego de Croacia contra Marruecos del Mundial de Qatar 2022. La modelo se estuvo paseando por las gradas del estadio, mientras los hombres admiraban su belleza y espectacular forma de vestir (leggings y top cuadriculado rojo y blanco).

Se hizo viral una fotografía en la que se ve a dos qataríes que, cuando la vieron pasar, sacaron sus teléfonos celulares y le tomaron fotografías, con una gran sonrisa en el rostro.

Esto género mucha polémica, pues hay quienes creen que la estaban acosando, sin embargo, el empresario qatarí Mohammed Hassan AL-Jefairi, justificó a sus compatriotas, asegurando que le tomaron fotos a la chica para "documentar su falta", pues en ese país está prohibido que las mujeres enseñen sus atributos.

"Solo para su información, no toman foto porque ella les guste, sino porque no les gusta la forma en la que va vestida, de forma inadecuada para nuestra cultura. Probablemente sea para denunciarlo", comentó. Ivana Knoll compartió las fotografías en sus redes sociales y hasta ahora acumula más de 150 mil me gusta.

