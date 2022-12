Canelo Álvarez confirmó que sí corrió a invitados en XV años de su hija: ¿Fue el Grupo Firme?

Canelo Álvarez y Grupo firme, de nuevo en el 'ojo del huracán'. Luego de estar en medio de la polémica por presuntamente correr a la popular banda regional de los 'XV' años de su hija, el pugilista mexicano por fin admitió que sí corrió a unos invitados del festejo

A través de una entrevista con Adela Micha en 'La Saga', el tapatío explicó que si bien siempre se señaló a Grupo Firme y a Carín León como los principales afectados, los detalles de lo que realmente pasó fueron diferentes.

"Nos hablamos el Eduin y yo y dice 'hijos de la chingada, no hayan ni qué sacar'. Digo, sí corrí a algunos de la fiesta, pero nada que ver con los artistas. Corrí a dos que no eran de mi agrado. Uno tiene que ser como es. Yo no los invité, ese es el problema, entonces ¿por qué voy a estar en los XV años de mi hija con gente que no quiero que esté?", explicó el pugilista.

CON UNA AMISTAD DE 'PESO COMPLETO'

Previamente, en el inicio de la 'tormenta', la leyenda tapatía culpó a los medios de comunicación por 'levantar el polvo' donde sólo existe una amistad.

“La verdad es que ustedes los medios hacen un desmadre muy cabrón donde no hay nada, pero bueno, de eso viven y está bien. Tenemos una bonita relación (con Eduin), cuando salieron los videos virales hablamos y nos reímos y la verdad que mi gente de relaciones públicas me preguntó si quería hacer algo y la verdad es que no tengo que decir nada”, señaló el Canelo.

¿QUIÉN LEVANTÓ EL POLVO?

Luego de ser una de las selectas invitadas a los 'XV' años de la hija del Canelo Álvarez, la influencer de espectáculos, Chamonic, fue la primera en destapar el supuesto conflicto entre el pugilista y la banda regional.

“Canelo corrió a Grupo Firme y Carín de la fiesta, porque ya estaba muy entonado y estaba muy terco. Él era la atención en la fiesta en vez de su hija”, comentó la influencer.

Ante esta situación, el mismo Eduin Caz aprovechó el 'boom' de la noticia para burlarse de las declaraciones de los medios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIONEL MESSI: DIPUTADA DE MORENA PROPUSO CONSIDERAR AL ARGENTINO COMO ‘PERSONA NON GRATA’