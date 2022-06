Canelo Álvarez no está interesado en adquirir un equipo de la Liga MX

Últimamente Saúl 'Canelo' Álvarez se ha visto muy involucrado en el futbol desde que Atlas logró levantar el título de liga luego de poco más de 70 años, y es que tanto al pugilista como su entrenador, Eddy Reynoso, han estado muy cerca apoyando al conjunto rojinegro, por lo que 'TUDN' le cuestionó al tapatío si está interesado en invertir en futbol.

"No, la verdad es que no. No estoy interesado en comprar un equipo de futbol ahorita" respondió contundente previo a su primera conferencia de prensa sobre la pele que sostendrá con Gennady Golovkin.

Aunque la respuesta del atleta fue tajante sobre el presente, no estaría cerrando la puerta en ofertas futuras.

Oye, Canelo... ¿y estás interesado en comprar un equipo de futbol? ¡Ya dijo la verdad! @andrescorona pic.twitter.com/X4HqbColX1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 24, 2022

La pelea de 'Canelo' ante 'GGG' está programada para el próximo 17 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

