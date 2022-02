Chabelo: Practicó lucha grecorromana y estuvo cerca de representar a México en Olímpicos

Xavier López se convirtió en un referente de la televisión mexicana por su programa 'En familia con Chabelo', sin embargo, con motivo de su cumpleaños número 87, recordamos aquella situación en la vida del artista que pudo haber impedido su llegada a la conducción.

En 1952, era practicante de lucha grecorromana y tenía la ilusión de participar en los Juegos Olímpicos de Helsinki. En ese entonces, López tenía 17 años y pertenecía peso welter. Todo parecía indicar que tendría el boleto asegurado para representar a México en la justa olímpica.

Sin embargo, tras años de esfuerzo y sacrificio, Xavier no pudo realizar el viaje con la delegación mexicana ya que un federativo de ese entonces le llamaría para indicarle que tendría que aportar 40 mil pesos de su bolsillo, cifra que era inalcanzable para el guanajuatense. Por dicho motivo, quedó exento de poder participar en los JJ. OO.

"Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado", mencionó en entrevista para Excélsior.

Ante esa situación, López abandonó la lucha grecorromana y se convertía en tackle defensivo del equipo de la UNAM, al tiempo que estudiaba la carrera de medicina. Por necesidades económicas, declaró: "entré a trabajar de ‘ve por las tortas’ a XEW-TV Canal 2. Comencé a hacer voces de abuelito. Un día, con Ramiro Gamboa en Carrusel Musical, hice la voz de un niño llamado Chabelo para un chiste. A Ramiro (Tío Gamboín) le gustó y se me quedó el nombre".

Por otra parte, reveló como surgió su pasión por el América.

"Comencé a trabajar a los seis años en el rancho de un compadre de mi papá. En el DF vendía cigarros en el Hipódromo y un día fui con otros niños vendedores al Parque Asturias. Ese día jugaba el América contra un equipo español y me enamoré de los Canarios. Esto fue mucho antes de que Emilio Azcárraga comprara al equipo", añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ORIBE PERALTA 'TROLLEÓ' A HH: "YO SÍ SOY HERMOSO NATURAL"