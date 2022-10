Chabelo reveló a Checo Pérez: 'Quise ser piloto pero era muy pobre'

Toño Pérez Garibay, padre de Sergio Pérez, recordó cuando Javier López Chabelo se acercó al entonces joven piloto mexicano y le reveló su sueño frustrado de algún día haber llegado a ser un piloto de carreras.

"Esta fotografía tiene un significado muy especial. Hace muchos años invitaron a Checo a una entrevista, lo invitó Brozo. Cuando estaba en la charla viene el personaje ídolo de Checo, Chabelo, a saludarlo; Brozo pensaba que venía con él, no, venía a saludar a Checo", cuenta el padre del volante de Red Bull desde su cuenta de TikTok.

"Y platica con Checo, que entonces tenía 12 años y corría go karts, y le dice Chabelo: 'Checo te felicito, sé todo lo que has hecho, sé lo bueno que eres para los go karts, yo quise ser piloto pero era muy pobre", apuntó Toño Pérez.

Y es que desde muy temprana edad Checo levantaba interés por sus grandes actuaciones que a la fecha, lo siguen teniendo en la élite del automovilismo.

