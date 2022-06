Sergio Pérez conquistó el Gran Premio de Mónaco, convirtiéndose así en el mexicano más ganador en la historia de la Fórmula 1 con tres títulos, por tal motivo, Checo no dejó escapar la oportunidad para festejar a lo grande en el Principado.

A través de las redes sociales se compartió un video en el que se puede apreciar como el piloto de Red Bull terminó enfiestado en un yate, pues su condición no le permitía estar de pie.

Ante esta situación, el volante de Red Bull Racing ofreció una disculpa pública desde sus redes sociales, asegurando que lo que se vio en los videos no representa sus valores; así mismo, no perdió la oportunidad para asegurar que su situación familiar se encuentra estable pese a los rumores de infidelidad por su parte.

“He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”, publicó Checo desde su cuenta oficial de Instagram.

“Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”, añadió.

