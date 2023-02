Chelís evidencia 'ignorancia' de Salinas Pliego: 'Es claro que no entiende lo que es el futbol'

José Luis Sánchez Solá 'El Chelís' criticó de manera seria la forma de proceder que ha tenido el presidente de Mazatlán, Ricardo Salinas Pliego, con sus futbolistas.

'El Chelís' dijo que definitivamente el empresario no sabía nada de futbol y es algo que denotaba desde que estaba al frente de los Rojinegros del Atlas.

"El Atlas le costó 2 mil millones de pesos y de alguna manera se tenía que deshacer de él, es claro que de esto no entiende. Lo que recién pasó en el vestidor de Mazatlán, en vez de sumar, restó. Eso pasa porque no hay un futbolista que le diga: 'Nuestra obligación es ganar, no los 300 mil dólares'. Son directivos que no entienden cómo se forma ni lo que es un equipo de futbol", dijo Sánchez Solá en entrevista para La Octava Sports.

Además, 'El Chelís' explicó que es imposible querer hablar del tema con el empresario porque es una persona que insulta, como lo que reciéntemente sucedió con el periodista Fernando Palomo de ESPN.

"Es muy difícil hablar del señor Ricardo Salinas porque en cualquier momento te responde: 'eres un pen...'. Ahí es donde te preguntas con qué vocabulario o qué temática le tengo que dar para que entienda lo que él no entiende. Si él me habla de televisión o de hacer negocios fuera del futbol, yo prendo una grabadora y tomo apuntes para obtener datos. Pero cuando le hablas de futbol, debería escuchar", sentenció 'El Chelís'.

