Arturo Elías Ayub confesó que no le iba a Pumas; ¿Se declaró americanista? Uno de los aficionados del Club Universidad más famosos en México es el empresario, pues más allá de su gestión como presidente del Patronato en donde fue Bicampeón hace ya casi 20 años, su amor por la institución sigue.

Es por eso que ahora sorprende el hecho de que Elías Ayub haya declarado que no es Puma desde la cuna, pues en entrevista con Antonio De Valdés confesó que de niño le iba a otro equipo, pero no quiso decir cuál. Por lo que inmediatamente los internautas empezaron a especular que Ayub es americanista de closet, algo que, sin embargo, no se confirmó.

Eso sí, el empresario detalló que una vez que conoces lo que es y lo que representa Pumas, te enamoras del club y no existe ningún otro.

"Cuando participas dentro de esa hermosísima institución ni te acuerdas de que existe algún otro equipo. Es tan bonito lo que hay de esencia dentro de Pumas que cuando pones por primera vez un pie en Cantera, no vuelves a pensar en otro equipo. Te enamora, te vuelve loco"

