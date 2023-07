Chicharito confiesa que no reconoció a Peso Pluma cuando lo conoció: 'Tuve que googlearlo'

Javier 'Chicharito' Hernández confesó no haber reconocido a Peso Pluma el día que se conocieron durante un partido de los Lakers de la NBA.

El futbolista del Galaxy contó que ambos se encontraban en primer fila disfrutando del juego, cuando en el medio tiempo el artista se le acercó y le expresó su admiración. En ese momento, Chicharito no supo quién era.

"Se me hacía conocido pero medio no lo reconocía. El cabrón estaba con un gorrito y yo medio lo veía y no sabía si sí era o no sé. En el medio tiempo se me acerca él y me dice ‘oye soy de Guanatos (Guadalajara), mucho gusto, un admirador tuyo y tal y tal’, y yo 'gracias, gracias, gracias, chingón'", explicó en una transmisión en su canal de Twitch.

Posteriormente, el futbolista mexicano tuvo la sensación de reconocer a 'Doble P', por lo que buscó en Google sus fotografías.

“Se me hacía conocido, me metí a Google y vi sus fotos. Dije: 'No mames, es el pinche Peso Pluma, es el bélico'. Cuando regresó le dije: ‘Hermano, me agarraste en fuera de juego, de sorpresa, no te reconocí pero soy un gran admirador tuyo, ojalá que nos podamos tomar una foto'”, agregó.

