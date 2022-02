Pese a no estar en más en el balompié europeo, Javier Hernández sigue la Champions League y se compadeció de la gente de oficina que no puede ver los partidos de la justa europea por estar trabajando.

Por este motivo, el Chicharito ayudó a redactar un permiso especial para que los 'Godínez' utilicen en sus trabajos para ausentarse durante 90 minutos y poder ver los partidos de la mejor manera sin descuidar el trabajo.

"La Champions League está de regreso y tú y yo sabemos lo que eso significa. Un ojo en la computadora y otro en el partido. Seamos honesto, no puedes disfrutar de un partido si estás trabajando. Así que estamos aquí para ayudarte. Escribiré algunos permisos por correo para salir de la oficina para que los utilices en el trabajo", indicó Hernández Balcázar en un video en colaboración con Pepsi, para más tarde dar la idea del correo ideal para pedir el permiso adecuado a los respectivos jefes.

"Que tal. No estaré disponible por los próximos 90 minutos. Ahora mismo no puedo enfocarme en otra cosa que no sea la Champions League. No me malentiendan, su mensaje es importante para mi, pero debo asegurarme que mi equipo gane. Espero me entiendas. Ante todo, estamos en el mismo equipo ¡Vamos equipo!", indicó Chicharito que sería el e-mail ideal para ir a ver la Champions League.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCKY LOZANO FUE CAPTADO INMOVILIZADO TRAS SESIÓN EN EL NAPOLI