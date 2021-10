Chicharito sobre separación con Sarah Kohan: 'No era la mejor pareja ni el padre que quería ser'

Admite que al igual que cualquier humano, falló como padre. Luego de un sin fin de especulaciones sobre su separación con la modelo australiana y madre de sus hijos, Sarah Kohan, Chicharito Hernández, 'Killer' del Galaxy, reconoció cuáles fueron sus fallas con su expareja y sus hijos.

En entrevista con el sitio web, The Ringer, el mexicano puso fin a las teorías que señalaban las posibles causas de la ruptura con Kohan.

“No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser”, detalló.

SU FALTA DE EXPERIENCIA LE CAUSÓ PROBELMAS LEGALES

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el medio estadounidense TMZ Sports, la modelo australiana exige que Chicharito dé la manuntención de sus hijos y de ella, la cual rondaría los 100 mil dólares al mes.

Según los documentos, Kohan solicitó desde febrero el divorcio, pero el delantero del Galaxy los ha estado ignorando.

"No participa en la crianza diaria de sus dos hijos menores", afirma el abogado de Sarah Kohan.

