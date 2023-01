Chicharito y su pelea con los filtros: 'Los quiero quitar y no sé cómo chingad… madre'

Javier Hernández pasa su tiempo libre en las canchas de la Kings League, donde fue titular y capitán en su debut y despedida del Porcinos (equipo de Ibai Llanos), o en el streaming donde "Chicharito" se ha hecho de una base muy sólida de fanáticos.

Justo esta base es la que ha llevado el stream de Javier a una nueva dimensión y ahora, que la gente ha comenzado a interactuar con "Chicharito" y a darle una nueva formar de ingresos es cuando el desconocimiento de las redes sociales le pasa factura al delantero del LA Galaxy de la MLS.

En su último live de TikTok el delantero mexicano reaccionó mal cuando se dio cuenta de que aparecían distintos filtros sobre su cara, apareció con lentes oscuros, con bigote y sombrero de charro entre otros, algo que no fue del agrado del exdelantero del Real Madrid.

"Por qué pasan esos chinga… filtros, quiero quitar los filtros y no sé cómo chinga… madre hacerle, no me gustan los filtros, ¿Por qué se están poniendo? Creo que los quité" comentó Hernández quien cambio de actitud cuando sus fans le explicaron que los filtros aparecen cuando le hacen donaciones a su perfil.

"Son regalos que me dan, ahhh son regalos, ah no sabía ya, órale, ok", contestó el delantero mexicano tras la explicación de sus seguidores, Javier y él LA Galaxy se encuentran en pretemporada, el nuevo torneo de la liga estadounidense comenzará en marzo donde el equipo angelino buscará volver a la senda del triunfo de la mano del "Chicharito" Hernández.

