China Suárez habló después del 'Wanda-gate'

Eugenia 'La China' Suárez habló por primera vez sobre la infidelidad que protagonizó con Mauro Icardi a su pareja Wanda Nara.

"Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde", reveló Suárez en entrevista con el periodista Alejandro Fantino.

"Siempre odié la frase 'el precio de la fama', pero sí creo que (lo que pasa) es 'el precio de vivir con la libertad que vivo yo'. A mí nunca me importó el que dirán, ni en el colegio ni el trabajo. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad", agregó.

Además, la actriz argentina aseguró que sólo le dará explicaciones de lo que pasó a sus hijos.

"El día que mis hijos lo que quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos", sentenció Suárez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TV AZTECA FIRMÓ ALIANZA CON FOX SPORTS PARA AMPLIAR OFERTA DEPORTIVA