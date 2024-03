Chivas vs América: 18 años pasaron para que Raúl Orvañanos volviera a narrar el Clásico Nacional

Este miércoles las Chivas Rayadas de Guadalajara recibieron en el Akron a las Águilas del América en el encuentro de Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Liga de Campeones, competición que es exclusiva de Fox Sports y que le permitió a Raúl Orvañanos volver a narrar un Clásico Nacional.

En sus redes sociales, el narrador de Fox Sports compartió un video en donde contó cuándo fue la última vez que tuvo el honor de estar al frente de una transmisión de un Chivas vs América, siendo 2006 el último encuentro de esta índole en donde Orvañanos estuvo en una cabina durante un Clásico de Clásicos.

"Vuelvo a narrar un clásico después de muchos años, la última vez que narré un clásico fue en 2006 en el Estadio Jalisco, y aquí nunca he narrado ningún clásico, si en el Estadio Jalisco narré cualquier cantidad de clásicos, lo mismo que en el Azteca, pero aquí no", comentó.

Una vez más tendré la oportunidad de narrar un clásico nacional #Chivas #América pic.twitter.com/jMpXqwkOu3 — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) March 7, 2024

Asimismo, el narrador de Fox Sports aseguró que nunca había tenido la oportunidad de narrar un clásico en el Akron, recordando que cuando debutó en su actual televisora fue en un partido de Copa Libertadores pero en el Estadio Jalisco.

"El partido en el que yo debuto en Fox Sports es en Guadalajara, en Copa Libertadores, y es un partido de Chivas vs Sao Paulo, pero es también en el Estadio Jalisco, no se había inaugurado este, la verdad me da mucho gusto regresar a Guadalajara y narrar en clásico, hace muchos años que no lo hago", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA ORO W: ACUSAN A CARAMELO DE SALAR A MÉXICO FEMENIL POR ASISTIR AL JUEGO ANTE BRASIL