Christian Martinoli comparte como fue la experiencia de conocer a Leonardo DiCaprio

El narrador mexicano contó, en una entrevista, como fue conocer a Leonardo DiCaprio durante una entrega de Los Premios Oscar, en el lejano 1997 cuando Martinoli llegó a pensar en dejar los medios de comunicación.

Martinoli estuvo con Enrique Garay donde contó con lujo de detalle como fue conocer a DiCaprio, inclusó explicó que en aquella ocasión no fue representando a su actual casa.

"No me estaba yendo bien en lo económico y me dijo que tenía un trabajo en Los Ángeles con la televisión de Colombia, era la entrega de los Premios Oscar y fui a jalar cables en 1997", contó

En aquella ocasión el actor norteamericano contaba con nominaciones gracias a la película "Titanic", estuvo junto a Kate Winslet, todo esto trabajando con el productor Jaime Silver quien le dio aquella maravillosa oportunidad.

"Estaba de traje, y vi pasar a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, yo los veía y pensaba que bien les iba y yo ahí con los cables", aseguró Christian Martinoli.

Hoy Martinoli está por vivir su séptima Copa del Mundo en Qatar 2022, acompañado de Luis García, Zague y Jorge Campos y todo comenzó con aquella experiencia donde conoció a Leonardo DiCaprio.

