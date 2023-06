Martinoli 'destrozó' a Pietrasanta y hace arder las redes sociales: "No pierdo mi tiempo en pen...."

Christian Martinoli y Jorge Pietrasanta continúan en una 'pelea' que se ha alargado por varios días tras el fracaso de la Selección Mexicana en el Final Four de la Concacaf Nations League, pues ambos comentaristas intercambiaron tweets y se han tirado indirectas en transmisiones de sus respectivas cadenas.

Pero ahora fue Martinoli, quien dejó el mensaje más contundente y aunque no mencionó directamente el nombre de Pietrasanta, queda claro que es una indirecta hacia el comentarista de ESPN, pues aseguró que no perderá el tiempo en pende...

Martinoli, después del partido de ayer, hizo un en vivo en Facebook, y no solo terminó de humillar a Pietrasanta, sino que también se orinó en TUDN pic.twitter.com/eIT9pYkwcV — ricardo (@richiBoy__) June 19, 2023

"Llegué a este negocio a joderle la vida a varios y eso les caga y me fascina. De lo poco que disfruto de este desmadre, es que otros se ardan cabrón de lo que uno hace, disfruto que les caliente que a uno de vaya bien, que al Docto y a Zaguito les vaya bien; que el Inmortal diga tres palabras y cobre tres millones de dólares. Me encanta que hayamos generado un cambio radical en los medios de comunicación, en donde podemos echar desmadre y analizar un juego a la vez.

Eso lo quieren replicar otros y no les va a dar. Así se van a quedar, tuiteando pendejadas, así se van a quedar, tuiteando sobre otros comentaristas, yo no necesito sobre comentaristas, no pierdo mi tiempo en esa pende...”, señaló en un live de Facebook.

Además, Martinoli aseguró que mientras tanto él hará su trabajo, aunque eso signifique darle la jubilación a varios colegas.

“Cada quien que sea haga cargo de lo suyo. Yo seguiré siendo un desastre narrando y una de las máximas enfermedades del futbol mexicano desde los medios, mientras tanto seguiré diciendo lo que pienso y de paso jubilando a varios”, añadió.

Cada quien que sea haga cargo de lo suyo. Yo seguiré siendo un desastre narrando y una de las máximas enfermedades del fútbol mexicano desde los medios, mientras tanto seguiré diciendo lo que pienso y de paso jubilando a varios. — Christian Martinoli (@martinolimx) June 19, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SALINAS PLIEGO 'EXPLOTÓ' CONTRA LA AFICIÓN: 'CULPAN A LOS DUEÑOS, PERO NO VEN AL JUGADOR'