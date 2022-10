Christian Martinoli: 'Hugo Sánchez en México tendría que ser como Maradona para Argentina'

Hugo Sánchez es la máxima figura de México en el futbol, por su trayectoria con el Real Madrid donde ganó cinco Pichichis en LaLiga.

Sin embargo, a pesar de ser reconocido por los mexicanos, no llega al grado de la idolatría que hay por Diego Armando Maradona en Argentina, algo que considera Christian Martinoli debería ser así.

"Para mí y sin ser 'Huguista', Hugo Sánchez en México tendría que ser como Maradona para los argentinos, ese señor era un fuera de serie, descomunal. Hugo Sánchez, como futbolista, era un pinche Dios", dijo Martinoli en entrevista con Enrique Garay.

"Tú puedes ser triunfador a nivel clubes, pero también hay que triunfar en Selección. A Hugo lo destrozaron por eso, pero hay mucha gente que penosamente no sabe quién es Hugo Sánchez", agregó.

Y es que precisamente su falta de brillo en el Tricolor fue lo que condenó a Hugo.

"En Selección le faltó el do de pecho, dice que porque le tendieron la cama, que no lo entendían. Otros decían que Hugo en Selección era muy engreído y que por eso no funcionó.

"Si a Hugo Sánchez lo critican, cómo carajos no voy a poder criticar a todos los demás futbolistas porque me alegan que ganan la Copa de Holanda y no sé qué jaladas de torneos, por favor", sentenció Martinoli.

