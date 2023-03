Clásico Mundial de Beisbol: AMLO llegó tarde a la mañanera por ver a México

El pasado martes la Selección Mexicana de Beisbol se enfrentó a su similar de Gran Bretaña, encuentro que terminó con victoria para la novena nacional con una pizarra de dos carreras a una.

Este miércoles el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador llegó tarde a su conocida conferencia mañanera, esto gracias a que el mandatario se desveló por ver la victoria mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol.

"Me desvelé porque volvió a ganar México 2 a 1 a Gran Bretaña. Felicidades a todos los integrantes del equipo mexicano se ganó ayer y hoy juegan contra Canadá. Babe Ruth decía que no se pueden vencer a quien no sabe rendirse, dos máximas del béisbol", comentó.

Además de esto AMLO aseguró que no hay que confiarse de cara al duelo ante Canadá, mismo que podría darle la clasificación a la novena azteca de conseguir una nueva victoria.

"Que tengan en cuenta que ‘esto no se acaba hasta que se acaba’ y no hay que confiarse, hay que aplicarse a fondo como en todo, échale ganas, no se puede hacer nada sin ganas", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HERMANO DE DANI ALVES CRITICA A JOANA SANZ POR VIDEOS TRAS EL DIVORCIO