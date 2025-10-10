¡Con la Sub20 y Mayor! Afición arremete contra TUDN por doble narración de Andrés Vaca

La Selección Mexicana disputará dos partidos en el mismo día, la afición mexicana tendrá el primer juego entre México y Argentina correspondiente a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 y el amistoso ante Colombia; sin embargo, ya se ha generado la molestia para los espectadores.

Y es que de acuerdo a la publicación de Platinum Sports, TUDN irá con doble tanda de partidos con la narración de Andrés Vaca, situación que no ha pasado desapercibido y muchos han mencionado su inconformidad.

Más allá de los gustos por el narrador la afición asegura que hay talento de sobra en Televisa para que puedan repartirse los encuentros en donde también se ha dado a conocer que será televisado el Clásico Nacional entre América y Chivas.

“Me hubiera gustado que en uno, aunque sea, hubieran puesto a don Emilio Fernando Alonso. En mi mejor opinión, el mejor narrador de México”, “Teniendo a Poco González y ponen a este wey en todos lados”, “Ni modo a buscar otra alternativa, ya sea universo o sport”, resaltan los comentarios negativos.

Los señalamientos van hacia TUDN: “Por qué TUDN México odia tanto a su audiencia”, “Y qué culpa tenemos los televidentes. Al menos la mayor también va por Azteca”, “Por eso todos con Martinoli”, “Primer partido con Televisa, segundo con Azteca”.

Cabe mencionar, que en dichos comentarios aunque escasos existen al menos dos comentarios con el visto bueno; sin embargo, en su mayoría son con inclinación en contra y otros más hatsa desatando las burlas con el famoso ‘Furbi’.

¿Cuál fue el anuncio de las narraciones?

Platinum Sports hizo su publicación sobre lo que serán los partidos emitidos por TUDN en la que resalta la presencia de Andrés Vaca en ambos duelos; México vs Argentina estará acompañando a Raúl Pérez y ante Colombia con narración en todo el partido.

La Selección Mexicana Sub-20, de la mano de Gilberto Mora y compañía, buscan acceder a la ronda de Semifinales, partido que iniciará a las 17:00hrs, y el Tri Mayor tendrá su primer amistoso de esta Fecha FIFA.

