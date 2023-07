Conductor de Uber roba uniformes de equipo olímpico mexicano a días de la competencia

Se robaron sus uniformes. El equipo mexicano de la Olimpiada de Matemáticas tuvo que improvisar en cuanto a su vestimenta debido a que días antes de competir, el conductor encargado de entregar los uniformes ‘desapareció’.

De acuerdo con información de Arthur Vázquez, quien patrocinó los uniformes, el conductor dejó de contestar y nunca llegó con las vestimentas. Vázuqez terminó denunciando al piloto a través de su cuenta de Twitter

“Este conductor no ha llegado a donde debía entregar un paquete, no me contestó el teléfono y terminó ya la ruta. No puedo contactar con ustedes vía telefónica. ¿Qué hacemos?”, expresó el patrocinador.

¡Ayúdanos @Uber_MEX! El paquete son los uniformes del equipo mexicano de la Olimpiada de Matemáticas de Centroamérica y el Caribe ¡Nos vamos mañana!#UberMéxico https://t.co/RAMfguhNRQ — MatemáticasCDMX (@CDMXOMM) July 22, 2023

El equipo conformado por Leonardo Melgar, Andrea Cascante, Iker Torres y Juan Luis Manríquez partirán este 23 de julio, a las 14:00 horas, a El Salvador, sin dichos uniformes, aunque sí tendrán una equipación distinta.

Mañana parte rumbo a El Salvador el equipo que representará a México en la 25 Olimpiada Matemática Centroamericana y del Caribe ¡Vamos, México! #SomosOlímpicos pic.twitter.com/J9EC6Svn3v — OMM (@ommtw) July 22, 2023

A pesar de que no se recuperaron los uniformes la cuneta oficial de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas compartió: “No se recuperaron los uniformes extraviados o robados en Uber, pero olímpicos se organizaron para prestarle a sus compañeros chamarras y camisetas, así que, como siempre, va con todo nuestro equipo nacional a la XXV Olimpiada Matemáticas Centroamericana y del Caribe”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ATRAPADOS! CICLISTA INTERRUMPE A PAREJA MIENTRAS TENÍAN UN MOMENTO ÍNTIMO EN EL BOSQUE