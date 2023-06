El conductor de televisión, Álvaro Morales, se enfrascó este jueves en una discusión con Mario Carrillo, exdirector técnico del América, entre otros equipos, y recordó la vez que el entrenador lo corrió de una conferencia de prensa cuando era reportero.

Cuando se encontraban debatiendo sobre preguntas hechas por reporteros en una conferencia de prensa de Fernando Hierro en Futbol Picante, Mario Carrillo criticó duramente a los periodistas, exclamando que “¿escuchaste la entrevista? Todos los periodistas preguntaron igual que tú, no le preguntaron nada. Tú, cuando fuiste a Coapa, solapaste a todos, no le preguntaste nada a (Santiago) Baños”.

A lo que Álvaro Morales contestó: “No, no, no es cierto. Yo fui y le saqué las cosas a Santiago Baños. Tan incómodas eran mis preguntas, que usted me corrió de una rueda de prensa”.

Ante la acalorada situación, Mario Carrillo expresó que corrió a Álvaro Morales porque “no me preguntabas nada”. Morales, que ha estado envuelto en controversia por la designación del técnico del América, se ha postulado como candidato para ser DT de las Águilas; sin embargo, no deja la polémica mientras sigue conduciendo en ESPN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁLVARO MORALES LE PIDE A EMILIO AZCÁRRAGA SER TÉCNICO DE AMÉRICA: 'PUEDO LLEVARLO A SER CAMPEÓN'