Cristiano Ronaldo, ha conmovido a millones de seguidores en todo el mundo al cumplir el sueño de una niña ciega y recibir un emotivo mensaje a cambio. El conmovedor encuentro tuvo lugar después del partido en el que el Al-Nassr, ganó por goleada 5-0 contra el Al-Fateh a finales de agosto.

Las imágenes capturadas después del partido muestran a Cristiano Ronaldo, dedicando tiempo a una joven fan con discapacidad visual. La niña no podía contener su emoción mientras se encontraba frente a su ídolo, y le expresó sus sentimientos en un tierno mensaje: "Te amo, aunque no te pueda ver. No puedo creer que estés aquí".

La respuesta de Cristiano Ronaldo fue igualmente conmovedora. El futbolista respondió: "Me diste suerte". Esta afirmación hacía referencia al hat-trick que Cristiano Ronaldo logró durante ese partido.

El momento se volvió viral en las redes sociales, con comentarios positivos hacia Cristiano Ronaldo. El gesto de cumplir el sueño de una niña ciega y su respuesta tierna han destacado por sus actos fuera del campo de juego.

El gesto de Cristiano Ronaldo continúa inspirando a muchos a no solo admirar a los ídolos deportivos por sus logros en el campo, sino también por su humanidad y su capacidad para marcar una diferencia positiva en la vida de los demás.

“Te amo aunque no te vea” la frase de una niña ciega a Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/1hc9BJZLG1 — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) September 14, 2023

