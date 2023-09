Joven mexicano se vuelve viral por imitar a Cristiano Ronaldo

Un joven mexicano ha logrado destacar por su sorprendente habilidad para imitar a la perfección la voz del famoso futbolista Cristiano Ronaldo. Bajo el nombre de usuario "Chris RG" en TikTok, este imitador ha cautivado a miles de seguidores no solo por su asombrosa destreza vocal, sino también por sus inspiradores mensajes motivacionales.

Los videos de Chris RG se han convertido en un fenómeno viral que ha traspasado fronteras y ha llegado hasta Italia, donde la Juventus, club en el que Ronaldo militó, no pudo resistirse a compartir uno de los audios en sus redes sociales. Este gesto de reconocimiento solidifica la creciente fama de Chris RG y su capacidad para recrear la voz del astro luso.

Lo que diferencia a los videos de Chris RG de otros imitadores es la combinación de su talento vocal con mensajes motivacionales. Ha creado más de 15 videos en TikTok en los que se coloca frente al micrófono y emula la voz de Cristiano Ronaldo para transmitir mensajes que inspiran a sus seguidores.

En uno de sus videos más populares, se puede escuchar a Chris RG decir: "Epa, me dijeron que todavía estás acostado, que todavía no te levantas, no te has lavado la carita, no te has puesto guapo. Recuerda que tienes que disfrutar de la vida, tienes que salir, que nos vean la carita, de qué estamos hechos. Desearte un excelente día, que te la pases muy bien y que todo salga de maravilla. Recuerda ser guapo, pero no seas más guapo que el Bicho". Su tono es casi perfecto e idéntico al de CR7, lo que ha dejado a sus seguidores impresionados.

El éxito en TikTok de Chris RG sigue creciendo y ya que cuenta con más de 197 mil seguidores, con cada video llegando a más de un millón de vistas y miles de likes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADRE DE HARRY MAGUIRE SALE EN DEFENSA DEL DEFENSOR INGLÉS TRAS ERRORES ANTE ESCOCIA