Madre de Harry Maguire sale en defensa del defensor inglés tras errores ante Escocia

La madre del futbolista Harry Maguire, Zoe Maguire, se pronunció en redes sociales para defender a su hijo de las burlas y abusos que sufrió durante el partido entre Inglaterra y Escocia, en el que gran parte del estadio se mofaba de él cada vez que tocaba la pelota.

En su publicación, Zoe Maguire expresó su profunda preocupación por la cantidad de comentarios negativos e insultos dirigidos hacia su hijo por parte de algunos aficionados y comentaristas. Calificó estas actitudes como "desgraciadas" y "completamente inaceptables" para cualquier persona, especialmente para alguien que representa a un club y a su país en el deporte.

"Como madre, ver la cantidad de comentarios negativos e insultos que recibe mi hijo de algunos aficionados y comentaristas es desgraciado y completamente inaceptable para cualquier tipo de persona, y también para alguien que trabaja representando a un club y a un país", afirmó Zoe Maguire.

La madre de Harry Maguire estuvo presente en el estadio durante el partido y expresó su preocupación por lo que su hijo estaba experimentando. "Estaba ahí, en la grada, como siempre, y no es aceptable lo que se ha creado. Entiendo que en el mundo del futbol hay subidas y bajadas, momentos buenos y malos, pero lo que le está ocurriendo a Harry va más allá del fútbol. Para mí, no está bien ver por lo que está pasando. Odiaría que otros padres o jugadores tuvieran que pasar por esto en el futuro, especialmente en chicos y chicas jóvenes", agregó.

Zoe Maguire destacó la fortaleza de su hijo y su capacidad para soportar la presión y el abuso, pero enfatizó que nadie debería ser objeto de tal trato. "Harry tiene un corazón inmenso y me alegra que se mantenga fuerte y que pueda soportarlo, cuando otros no podrían, pero no le deseo este abuso a nadie", concluyó.

Harry Maguire, en sus primeras declaraciones tras el incidente, también indicó que está acostumbrado a este tipo de tratamiento y que puede soportarlo. Además, señaló que la presión sobre él puede contribuir a un mejor rendimiento de sus compañeros en el campo.

