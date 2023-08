Cuauhtémoc Blanco sobre golpe a David Faitelson: "Sigue viviendo de mí, sigue hablando de eso"

Cuauhtémoc Blanco, exjugador mexicano y ahora Gobernador de Morelos, se subió a la camioneta del Escorpión Dorado y recordó el golpe que le dio al periodista David Faitelson en Veracruz hace más de 20 años.

El exfutbolista del América señaló que Faitelson, junto con José Ramón Fernández, se dedicaban a molestarlo en TV Azteca, algo que lo 'calentó' y por lo cual decidió golpearlo por la espalda. Entre risas, Blanco dijo que a pesar de que fue un momento de tensión, el periodista de ESPN vive de eso.

"Es la calentura. Me estaba chingue y chingue con José Ramón. Pero yo tan wey que me enganchaba con ellos. No le di bien porque tenía la reja, pero ese hijo de la chingada sigue viviendo de mí, sigue hablando de eso", comentó Cuauhtémoc con el Escorpión Dorado en medio de risas.

Asimismo, el actual Gobernador de Morelos señaló que se equivocó, pues a veces los futbolistas se enganchan tras las críticas o señalamientos de los periodistas.

"David Faitelson no es mi amigo"

Aunque Cuauhtémoc Blanco comentó que él y David Faitelson ya hicieron las paces, no se consideran amigos. Aunque han estado juntos en varios entrevistas, el exfutbolista mexicano señaló que no tiene alguna relación con el periodista de ESPN.

"Amigos son mis cuates del futbol y de mi infancia. Somos conocidos por casualidad", expresó Blanco.

