¡Faitelson 'se convierte' en luchador! El Escorpión Dorado le regaló una máscara y bautizó al periodista con un nuevo personaje

En una sorprendente colaboración que mezcla el mundo del entretenimiento y el periodismo deportivo, el popular youtuber Alex Montiel, conocido como El Escorpión Dorado, se sentó frente a las cámaras junto al destacado periodista David Faitelson para una reveladora entrevista en el programa ‘Off The Record’. El encuentro tomó un giro inesperado cuando El Escorpión decidió regalarle una máscara y un nombre de luchador a Faitelson, en un momento que dejó a todos atónitos.

El Escorpión Dorado ha demostrado su capacidad para conectar con diversas personalidades en las redes sociales, y esta vez fue el turno de Faitelson. Durante la entrevista, Montiel y su icónico personaje El Escorpión Dorado intercambiaron opiniones y anécdotas con el periodista deportivo, tocando temas relacionados con el deporte, la creación de contenido y las experiencias con diferentes figuras públicas.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados fue cuando Faitelson lanzó preguntas sarcásticas sobre la popularidad y la influencia de El Escorpión en comparación con otros youtubers. A esto, Montiel respondió con su característico humor ácido, dejando claro que su estilo no se ajusta a las comparaciones simplistas.

La entrevista dio un giro inesperado cuando Faitelson expresó su interés por probar una de las icónicas máscaras de El Escorpión Dorado. Tras algunos intentos torpes de colocarse la máscara, finalmente la tuvo puesta y llegó el momento culminante: El Escorpión le otorgó a Faitelson un nombre de luchador.

"¿Cómo me llamarías a mí?", preguntó Faitelson con curiosidad. Montiel no dudó en responder de manera jocosa: "Brazo de plata nueva generación". Risas llenaron el set mientras Faitelson reaccionaba con sorpresa y humor. La entrevista cerró con una reflexión por parte de Montiel: "Más vale tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla", haciendo referencia a la máscara.

Este encuentro entre dos personalidades tan diferentes como El Escorpión Dorado y David Faitelson ha dejado una marca en el mundo digital y ha demostrado la versatilidad y el poder de conexión que tienen las redes sociales para unir mundos aparentemente distantes. La entrevista no solo brindó momentos de risa, sino que también resalta cómo las personalidades en línea pueden desafiar las expectativas y crear momentos únicos e inolvidables.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'PERRO' BERMÚDEZ 'REVENTÓ' AL CRUZ AZUL Y ASEGURÓ QUE NO FICHARÁN A SANTOS BORRÉ