Dani Alves: amigo revela pista clave en el caso, "ella se acercó a él bailando"

Bruno Brasil, amigo del exfutbolista brasileño, Dani Alves, ha contado lo que recuerda de la noche de la presunta violación del mundialista en la discoteca de Barcelona, donde afirma que la mujer que acusó al exjugador de Pumas fue la que se acercó con él bailando y rozándose.

"Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (con la mujer que acusa a Alves), que se acercó a él, en algunos momentos bailando, rozándose, llamando su atención. Recuerdo que en un momento de la noche, Dani se separó de ella para hablar con otras amigas y esta misma joven volvió a acercarse a él. Entraron y salieron por separado y pasaron unos 15 minutos", declaró al medio Y Ahora Sonsoles.

@carlosquilezl nos resume las tres ideas más importantes de Bruno Brasil, mejor amigo de Dani Alves. ¡Estas son algunas!#YAS14Abr Directo https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/5jWZRXcDV2 — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) April 14, 2023

Esta última parte de la declaración, el único amigo que ha visitado a Alves en prisión, se refiere al momento en que el brasileño y la presunta víctima sostuvieron el encuentro, cuando se habría cometido el delito, ante esto, Brasil declaró que "hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Al salir del lavabo ella me dio un 'give me five' y su prima un beso en la mejilla".

Con estas nuevas declaraciones, sale a la luz un nuevo testimonio de lo que sucedió esa noche; sin embargo, sólo la justicia decretará si el exfutbolista incurrió o no en el delito del que se le acusa y por el que está preso desde el 20 de enero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DANI ALVES: JUEZA NIEGA QUE PSICÓLOGO DE LA DEFENSA EXAMINE A LA VÍCTIMA