Dani Alves fue de 'infiltrado' al Santiago Bernabéu para apoyar al Barcelona

Real Madrid superó 3-1 al Barcelona en una edición más del Clásico español disputado en el Santiago Bernabéu.

A pesar de la derrota, los blaugranas contaron el apoyo de uno de sus exjugadores que estuvo presente en el estadio de los merengues.

Se trata de Dani Alves, actual lateral de los Pumas, quien estuvo presente en el Santiago Bernabéu para atestiguar la derrota de los culés, así los presumió el propio jugador en sus redes sociales.

"Infiltrados", fue como tituló un video publicado en sus historias de Instagram Dani Alves.

Además, el futbolista publicó un mensaje en la misma red social con su imagen en las gradas del Bernabéu.

"Siempre hay que tener mucha personalidad para vivir cosas que uno nunca vivió. Viví el clásico hoy de una manera diferente, con sensaciones diferentes y con unas ganas tremenda de esta dentro. Que mal rodeado estuve pero aguantando como un campeón.

"Infelizmente para los culés no fue el resultado esperado, pero aficionar para un equipo es quererlo cuando las cosas no salen bien, es apoyar cuando el día no es el mejor y es también nunca dejar de amarlo, pase lo que pase!! #Photo @jonathanxg Tx bro", redactó Alves en la foto publicada en Intagram.

Con tantos de Karim Benzema, Federico Valverde y Rodrygo, los merengues superaron al Barcelona en el Clásico que vio recortada su distancia en el marcador con la anotación de Ferrán Torres.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: ALEX DE LA ROSA SE ENCARGÓ DEL JUEGO DE LUCES EN EL ESTADIO AZTECA