Dani Alves: "Sólo dos personas sabemos lo que pasó, estoy diciendo la verdad"

La Audiencia de Barcelona ha rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa legal del futbolista Dani Alves, confirmando así su situación de prisión provisional y negándole la posibilidad de esperar el juicio en libertad.

“Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Daniel Alves da Silva”, explicaron los magistrados en su escrito publicado.

Dani Alves, jugador brasileño, reafirmó su inocencia tras enterarse de la decisión tomada por los magistrados, según información proporcionada en el programa En boca de todos.

“Solo dos personas saben lo que pasó y, sobre todo, lo que no ocurrió. Estoy diciendo la verdad. Creo que todo el mundo entiende que intentara salvar mi matrimonio y por eso dije lo que dije en un primer momento. Ese fue el único motivo y no tengo nada que ocultar. Se habla de infinitas versiones y solo he declarado dos veces ante la jueza”, mencionó Alves, según el programa En boca de todos.

“Los indicios de criminalidad que en su día valoramos como suficientes, para imputarle el hecho, y como fundamento de la medida cautelar, permanecen inalterables”, plantearon los magistrados tras examinar las nuevas alegaciones.

Desde el 20 de enero de 2023, Dani Alves, de 40 años de edad, permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza, debido a un presunto delito de agresión sexual, equiparado a violación en España. La acusación proviene de una joven de 23 años, quien asegura haber sido violada por Alves en los baños de una discoteca en Barcelona en diciembre de 2022.

“Llevo desde el 20 de enero en prisión y todavía no se me ha juzgado. Se probará que no soy culpable y fue una relación consentida. Jamás se me pasaría por la cabeza imponer el acto sexual a nadie como se ha escrito.

“Mi vida está aquí. Tengo y he tenido siempre un proyecto de vida en Barcelona. Me he ofrecido por todos los medios que seguiría desde aquí”, dijo el exjugador de Pumas.

