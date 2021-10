Danilo: 'Creo que Guardiola pone a su esposa en el sofá de la casa como si de una jugadora se tratara'

Danilo, defensor brasileño propiedad de la Juventus, habló en entrevista con el diario La Repubblica sobre su paso por el Manchester City y la relación que tuvo con Pep Guardiola, lamentando la falta de oportunidades que tuvo en los ciudadanos.

"He tenido suerte con los técnicos que he tenido. Son diferentes, pero todos son ganadores. He tratado de aprender de todos. Fue con Guardiola con el que cambié mi forma de ver las cosas, no jugué mucho también por una lesión", detallaba el multicampeón europeo.

"Es cierto que no es fácil tener una buena relación con él (Guardiola), nunca está relajado, piensa todo el tiempo en el fútbol. Creo que en casa, por la noche, pone a su mujer en el sofá como si fuera una jugadora en el campo" ironizó Danilo.

Fueron dos temporadas las del brasileño en Manchester. 37 millones de euros costó su pase a Turín en el verano de 2019.

