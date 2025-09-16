David Faitelson, “orgulloso” tras histórico Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum

El periodista se expresó en redes tras las palabras de la presidenta de México

David Faitelson, “orgulloso” tras histórico Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum
David Faitelson en una transmisión/Sheinbaum ondea la bandera de México | IMAGO7/GOBIERNO DE MÉXICO
REDACCIÓN RÉCORD
16 de Septiembre de 2025

La noche de este lunes, Claudia Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la ceremonia del Grito de Independencia.

Este hito generó un sinfín de reacciones en redes sociales, entre ellas la de David Faitelson, comentarista de TUDN.

En su cuenta de X, el polémico periodista dijo sentirse orgulloso por "tener a una mujer inteligente" como presidenta y enalteció su rol durante la ceremonia.

"¡Histórico! Orgulloso de tener una mujer sumamente inteligente como presidenta. ¡Qué viva México!", escribió.

CAPTURA

Sheinbaum encabezó el evento llevado a cabo en el de Palacio Nacional del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde decenas de miles de personas se dieron cita para 'dar' el grito y disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales.

