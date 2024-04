David Faitelson se 'engancha' y responde a publicación de Igor Lichnovsky

Las peleas de David Faitelson en redes sociales cada vez son más comunes y la última de ellas llegó ante el defensa de América, Igor Lichnovsky. El periodista resopondió a una publicación del futbolista chileno criticando su actual nivel.

El pasado martes 16 de abril Lichnosvky publicó en su cuneta de X (previamente Twitter) que había visto a David Faitelson sin mencionar su nombre llamándolo ‘buitre’: “Iba saliendo del club como nunca con mucha prisa, y de un momento a otro, en una esquina, muy escondido, y alejado de los futbolistas vi un buitre”.

A pesar de que el defensor de América no dio más seguimiento a la publicación, dejando su ‘acertijo’ a la interpretación de sus seguidores, David Faitelson decidió responder con una indirecta de su parte.

“Yo también vi cosas raras en mi visita a Coapa, por ejemplo, a un bosquejo, un esbozo, una caricatura de lo que alguna vez fue el gran Alfredo Tena”, comentó el periodista en sus redes sociales.

Esta no es la primera interacción entre ambos personajes, pues tras vencer a New England Revolutión, Faitelson aseguró que América ‘no venció a nadie’ a lo que Lichnovsky no tardó en comentar: “Aparte de todo, amargado. La vuelta la perdemos cabron para que tengas de que hablar”.

