De Anda explota contra periodistas: 'Comen de los jugadores que dicen que no tienen huev...'

Juan Carlos Gabriel de Anda volvió a generar polémica en los medios de comunicación luego de críticar a los periodistas deportivos que tunden a los jugadores al más mínimo error.

El exjugador se encontraba comentando junto con Carlos Albert y el Burro Van Rankin en el programa La Saga la situación de 'maltrato' que viven los futbolistas, argumentando que los comunicadores viven de ellos, donde incluso exigen que les paguen menos.

"Hay muchos en el micrófono que se avientan la de: 'El futbolista no sabe ni leer', como si por no saber hacerlo no pudieras ganar dinero. Muchos del micrófono que dicen: 'El futbolista no se une'; 'El futbolista no tiene huevos'; esos mismos, en otro programa los ves diciendo: 'Cuauhtémoc no sabe leer'; '¿Cómo pueden ganar eso?', entonces no entiendes, porque de eso comen (los periodistas).

"No sé qué calificaciones hayan tenido, no sé qué valor moral tengan, no sé cómo sean en sus casas, pero llegan con su corbatita, bien guapos con el pañuelito y por un lado es 'el futbolista no tiene huevos' y por el otro es 'el futbolista no tiene derecho a ganar lo que gana por ser un burro', pero tú sí comes del jugador, desde ahí es incongruente", manifestó.

Tras la crítica, el Burro Van Rankin respondió a la opinión del exfutbolista con un comentario sarcástico, donde expresó que se estaba refiriendo a David Faitelson. Sin embargo, de Anda aseguró que hablaba de otros periodistas.

