¡De Angel a Dodger! Artista urbano le da la bienvenida a Shohei Ohtani a su nuevo equipo con un mural

En su primera semana como jugador de los Dodgers, Shohei Ohtani ya se ha convertido en el centro de atención en Los Ángeles, recibiendo el tratamiento de superestrella que solo la Ciudad de los Ángeles puede ofrecer. ¡Es Sho-Time! La ciudad se ha volcado en expresar su entusiasmo, y nuevos murales dedicados al talentoso jugador están emergiendo en diversos puntos de la metrópoli.

El reconocido artista callejero Jonas Never, famoso por sus obras con figuras como LeBron James y Anthony Bourdain, decidió dar la bienvenida a Ohtani a los Dodgers creando un vibrante mural cerca del centro de Los Ángeles.

Utilizando la tienda Prociety como su lienzo, Never completó esta impactante obra maestra en tan solo día y medio, demostrando su destreza y rapidez en el arte urbano.

Ohtani, aunque ahora vestido de azul, no es ajeno a la ciudad, ya que pasó sus primeros seis años en las Grandes Ligas con los Angels. El mural de Never no solo celebra la llegada del jugador a los Dodgers, sino que también rinde homenaje a sus contribuciones pasadas en la región.

El proyecto de Jonas Never contó con la colaboración del talentoso artista Droyce, lo que resultó en una obra visualmente impresionante. El arte no se detuvo en el centro de L.A.; otro tributo a Ohtani apareció en Manhattan Beach durante el fin de semana.

