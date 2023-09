Efraín Velarde tras una destacada carrera de 19 años como lateral izquierdo, en el futbol mexicano principalmente en el equipo de los Pumas de la UNAM, ha decidido explorar un nuevo capítulo en su vida pues comenzará con su carrera de cantante.

El ex lateral izquierdo ya no encontró lugar en Pumas tras el Clausura 2023, mientras que tampoco otros clubes estuvieron interesados en sus servicios. Tras no encontrar un nuevo equipo anunció su adiós del futbol profesional.

Ahora, el exfutbolista reapareció tras su retiro, sin embargo, en lugar de hacerlo dentro de una cancha de futbol lo hizo en un escenario. Pues el mexicano empezará a participar en un nuevo reality show demostrando sus habilidades de cantante.

El Chispa Velarde compartió a través de sus redes sociales que participará en el nuevo programa de televisión "Veo cómo Cantas", un programa que empezó a salir al aire desde el 20 de agosto de este año.

Descubre si la armo con el micro o si seré un impostor

Descubre si la armo con el micro o si seré un impostor

No te lo pierdas este Domingo Tú qué crees ?

¿De qué trata “Veo Cómo Cantas″?

“Veo Cómo Cantas” es un reality show musical en el que los concursantes se presentan con un grupo de diez “cantantes misteriosos”, de los cuales algunos cantan bien y otros no. El participante debe intentar eliminar a los impostores -quienes se presentarán con atuendos relacionados a su profesión- adivinando quiénes son sin escucharlos cantar. Con los únicos elementos con los que contarán para acertar es con la apariencia, la forma de moverse, de hacer playback y la actitud sobre el escenario que tengan.

