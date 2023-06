Día del Padre 2023: Papás e hijos que han jugado en la Liga MX

En el mundo del futbol, los aficionados suelen ver en los hijos de los atletas una extensión de la historia que sus padres construyeron. En la Liga MX, han pasado varios jugadores llevan el peso de los logros y renombre de sus progenitores. Estos jóvenes talentos luchan por destacar y hacer su propia historia, aunque no siempre es fácil escapar de la sombra familiar.

Uno de esos casos es el de Santiago Giménez, hijo de Christian 'Chaco' Giménez. A pesar de brillar en su paso por el Feyenoord, donde recientemente se consagró campeón de la Eredivisie, Santiago aún es llamado 'Chaquito'. En la última temporada que el Bebote estuvo en México, padre e hijo se enfrentaron, con Christian como parte del cuerpo técnico de Mazatlán y Santiago como jugador de Cruz Azul.

"La verdad es que ya lo he dicho, al principio por ahí cuando tenía 15 o 16 años me costaba un poco más, por ahí no era tan famoso por así decirlo, no me conocía tanta gente, pero ya lo sentía yo creo que por la edad. Hoy en día sé que voy a cargar con ese peso toda la vida, sé la gran carrera que hizo mi papá y lo único que tengo en mente es tratar de hacer mi propia historia. Lo que hizo mi papá queda atrás, obviamente siempre le voy a agradecer porque todo lo que hizo es enseñanza para mí y sé que como yo lo apoyé en su carrera ahora él me va a apoyar en la mía y en eso quedamos, en yo hacer mi propia historia", expresó Santiago en una entrevista con ESPN.

Otro ejemplo es Miguel Carreón, apodado 'Igualita', hijo de Miguel Ángel Carreón, conocido como el 'Iguala'. A sus 16 años, Miguel debutó en Primera División con los Pumas, club del cual su padre también fue parte. Originarios de Guerrero, ambos comparten su habilidad en el terreno de juego.

Carlos Salcido, una figura icónica de las Chivas y la Selección Mexicana, también tiene a su hijo siguiendo sus pasos. Carlos Salcido Jr. se formó en las fuerzas básicas del Rebaño Sagrado y, ante la falta de oportunidades, buscó nuevos horizontes en el Toluca, esperando dejar su propia huella en el futbol mexicano y emular el éxito de su padre.

En las Chivas, surgió otro jugador con un linaje reconocido. Christo Vela, hijo de Alejandro Vela y sobrino de Carlos Vela, ha seguido el camino futbolístico de su tío. Aunque su padre espera que herede el talento del tío y no el suyo propio, Christo Vela actualmente juega en el Austin FC de la MLS.

Juan José Calero es otro de los herederos en la Liga MX. El delantero de 24 años, quien ha tenido una carrera en clubes como Pachuca, León, Mineros de Zacatecas, Gil Vicente y Nacional de Maderia de Portugal, decidió no representar a las selecciones menores de México para seguir los pasos de su padre, Miguel Calero, quien brilló con la Selección den Colombia.

