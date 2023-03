Directora de Caliente sobre el Dia de la Mujer: "Al final sí logramos nuestro sueño"

El muro que existía en el futbol entre hombres y mujeres se ha ido derrumbando poco a poco, y es que al menos en este deporte la igualdad de género va en aumento. Fernanda Sainz, Directora de Marketing de Caliente.mx sabe de la importancia de impulsar el futbol femenil desde su trinchera así como también conmemora el Día Internacional de la Mujer.

“Es una fecha especial para mí, es un día de conmemoración y de reflexión y de honrar a todas esas mujeres de la historia que sean atrevidos a hacer las cosas diferentes el 8 de marzo”, mencionó en plática para RÉCORD.

Para Fernanda hoy en día las mujeres ya no compiten entre sí, argumentó que se tiene que hacer equipo y trabajar para que las mujeres no se vean cómo rivales.

Además, confesó que de pequeña soñaba con ser futbolista, y ahora desde su trinchera da espacios para promover el futbol femenil en nuestro país, dándole la importancia que se merece.

“A mí yo de cinco años le diría, porque yo mis cinco años soñaba con ser futbolista, en algún momento me dijeron que ese deporte no lo podía practicar porque era de hombres, yo le diría no te preocupes, al final si logramos nuestro sueño, no de jugar, pero si de promover que otras niñas de 5 años puedan soñar con ser jugadoras profesionales de futbol”, finalizó Fernanda Sainz.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARION REIMERS ESTARÁ EN LA ONU PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER