¡Doble nocaut! Lukas Bukovaz, peleador de MMA, pidió matrimonio a su novia tras perder y ella lo rechazó

¡Doblemente humillado! El peleador checo de MMA, Lukas Bukovaz, luego de perder un combate ante 20 mil personas en " Clash of the Stars" en la República Checa le propone matrimonio a su novia y ella le dice que no!

Luego ella dijo que lo había rechazado porque la había engañado pic.twitter.com/mCzrttLVi2

— Cuaima Team Deportes (@cuaimateam) June 24, 2024