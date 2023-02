'Drive To Survive' exhibió trato de Red Bull a Checo Pérez: 'Tendremos que buscar a otro'. La quinta temporada de la popular serie de Netflix que revela secretos de la F1 ya se estrenó y con ella el capítulo número 7, ‘Hot Seat’, que está dedicado exclusivamente al piloto mexicano.

Durante el episodio se revela como Red Bull fue franco con Checo Pérez desde el principio de temporada, especialmente tras no tener el mejor rendimiento y costar a su equipo posiciones en parrilla.

Sin embargo, todo cambio en el Gran Premio de Mónaco y es justo aquí donde se detiene a explorar como se vivió la carrera en Montecarlo. Geri Horner, esposa del mandamás de la escudería defendió al jalisciense: “Checo demostró ser un compañero digno, ¿no es así?”

Sin embargo, Christian Horner fue duro en su respuesta: “Checo sabe que aquí no se decide con el corazón sino con la cabeza. Si no tiene buenos resultados, hay poca memoria en este negocio. Le queda un año de contrato y, si para la primavera no lo logra, tendremos que buscar a otro. Sabe cuál es su trabajo. También sabe que debe trabajar en equipo”.

Al final, el mexicano pudo reponerse en la temporada y ayudar a Red Bull a ganar el Mundial de Constructores y a Max Verstappen el Mundial de Pilotos, por lo que Horner reconoció las cualidades de ‘Checo’ a lo largo del episodio.

